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حماس: في الحرب القادمة سيكون على اسرائيل اخلاء تل ابيب

حماس: في الحرب القادمة سيكون على اسرائيل اخلاء تل ابيب
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