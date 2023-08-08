حماس في قطر تقيل قياديا بارزا بعد اتهامه بالفساد

طردت قيادة حركة حماس المقيمة في قطر القيادي البارز روحي مشتهى من منصب المسؤول عن الملف المالي في المكتب السياسي لحركة حماس بعد اتهامه بالفساد والنهب.

وقالت مصادر ان روي مشتهى والذي يعد مقرب من قائد الحركة في غزة يحيى السنوار تورط في قضية نصب واحتيال في شركة "تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي", مما ألحق خسارة مالية في ميزانية الحركة التي تاتي من المساعدات الإيرانية.

وقالت المصادر ان الحركة تفاجات بالخسائر الباظهة وانهيار الارقام المالية حيث انها تعتبر "أبو جمال مشتهى رجل أعمال شاطر ذو رأس مال كبير"

وحسب المصادر فقد تم اتستبدال مشتهى بقيادي اخر في الحركة هو إسماعيل برهوم أبو محمد الذي يتمتع بمكانة عالية في حماس

وتقول مصادر ان اسباب الاقالة الى جانب فساد مشتهى يعود الى الصراع الدائر بين قيادات حركة حماس في الداخل والخارج خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الموارد المالية للحركة