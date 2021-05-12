حماس مستعدة لوقف متبادل للعمليات ضد اسرائيل وواشنطن توفد مبعوثا للتهدئة

اعلنت حركة حماس استعدادها لوقف عملياتها ضد إسرائيل على أساس الوقف المتبادل، فيما قالت واشنطن انها ستوفد مبعوثا لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على ”وقف التصعيد“.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، إن مسؤولا كبيرا في حماس قال إن الحركة مستعدة لوقف عملياتها ضد إسرائيل على أساس الوقف المتبادل.

كما نقلت الوزارة عن مسؤول حماس قوله لنائب وزير الخارجية الروسي إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف العنف في المسجد الأقصى.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستوفد مبعوثا إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على ”وقف التصعيد“ بعد سلسلة الغارات والاشتباكات التي وقعت في الأيام الأخيرة.

وقال بلينكن إنّ هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، سيكلف بالحضّ ”نيابة عن الرئيس بايدن على وقف تصعيد العنف“.

وأكد أن أمريكا تتواصل بشكل مكثف مع جميع أطراف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف بلينكن أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين..

وتابع: ”العنف يبعدنا أكثر عن حل الدولتين“.

وقال بلينكن إن أمريكا تؤمن بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش في أمن وأمان.

وتابع: ”أهم شيء الآن هو أن توقف جميع الأطراف العنف“.

وأضاف أن على إسرائيل فعل كل ما بوسعها لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين.