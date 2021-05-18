حماس والجهاد تعلقان على مصرع مستوطنين

تحدثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن الضربة الصاروخية التي أدت لمقتل اثنين وإصابة 20 آخرين في إشكول كما تبنت حركة الجهاد الاسلامي ايضا العملية

القسام

وقالت كتائب القسام، إن الضربة وجهتها الكتائب صوب "موشاف "أوهاد" ضمن مجمع "مفتاحيم" في المجلس الإقليمي أشكول، وتم استخدام صواريخ من طراز "Q20".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل مستوطنيْن اثنين، فيما أصيب عشرة آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء سقوط صاروخ أطلقته المقاومة على مبنى في إشكول.

الجهاد تتبنى ايضا العملية

وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها قصفت بقذائف الهاون، مواقع وتحشيدات الاحتلال في غلاف غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين في اشكول.

وقال الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة: "بوركت سواعد رجالنا البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لغلاف غزة مستهدفة المواقع والحشودات العسكرية بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل والصواريخ موقعةً خسائر كبيرة في صفوف جنود العدو بين قتيل وجريح".

وأضاف: "ما زال العدو يجلي بطائراته الإصابات الحرجة والقتلى حتى اللحظة".

وقال أبو حمزة : "ندير المعركة بكل قوة واقتدار ونحدد حسب خططنا المسبقة متى وكيف وأين سنضرب وما يكشف عنه العدو من خسائر في كيسوفيم واشكول ومواقع حشوداته ما هو إلا بعضٌ من بأس رجال المدفعية".

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن "ضربات المقاومة متواصلة ولن توقفها كل المؤامرات".