حماس والجهاد تنعيان قياديين في صفوفهما

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى في صفوفها جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، متحدثة عن مفقودين.

وفي بيان لها، لم تحدد فيه مكان الغارة الإسرائيلية، قالت "كتائب القسام" إن "العدو قام بقصف هدف كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان، ولدينا شهداء ومفقودين".

من جهة أخرى، أفادت مصادر بمقتل قائدين في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، هما سامح المملوك وكامل قريقع، في غارة إسرائيلية.



وكما اعلنت إصابة محمد ابو العطا شقيق الشهيد بهاء ابو العطا بإصابة خطرة في قصف شقتهم في البرج السكني بالجندي المجهول وسط غزة.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات من عشرات الصواريخ بصورة متزامنة

ما زالت الغارات الإسرائيلية تستهدف قطاع غزة، الثلاثاء، باستهداف وحدات سكنية في حي الرمال وسط غزة، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الصقف لإنقاذ المصابيين.

وعاشت غزة، الليلة الماضية، على وقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 130 هدفا في القطاع.

واستمرت الغارات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، بينما واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ تجاه غلاف غزة.