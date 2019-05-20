حماس ونتنياهو ينفيان التوصل الى تهدئة

فيما نفت حركة حماس التوصل لاتفاق تهدئة لمدة 6 اشهر مع اسرائيل، فقد اكدت مثادر متطابقة ان الطرفين توصلا الى ذلك بوساطة مصرية

واعلنت "حماس" في بيان: "لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة ستة أشهر، ونؤكد على أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات".

من جهته نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، الأنباء حول التوصل الى وقف اطلاق نار مع حركة حماس بقطاع غزة.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، التي أوردت الخبر، نفى مكتب رئيس الوزراء وجود اتفاق لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وحرة حماس، لمدة ستة شهور.

ونقلت قنوات اعلامية تركية عن مسؤول في الحركة نفيه التوصل الى اتفاق تهدئة مع اسرائيل، واشارت القناة العبرية الـ 12 بأن إسرائيل و"حماس" توصلتا إلى اتفاق وأوضحت نقلا عن مصادر مطلعة ان الهدنة تتضمن 8 بنود تخص 4 منها "حماس" و4 أخرى إسرائيل.

وفق البنود فان حماس تلتزم بوقف "النشاطات العدوانية" قرب السياج الحدودي بين غزة وأراضي سيطرة إسرائيل، والمحافظة على مسافة 300 من السياج، ووقف الإرباك الليلي، ووقف المسيرات البحرية.

بدورها، تلتزم إسرائيل بتوسيع مساحة الصيد للفلسطينيين في القطاع إلى 15 ميلا، وتسريع مشاريع التشغيل من منظمة "الأونروا"، وإدخال الأدوية ومساعدات مدنية، والتفاوض على الكهرباء والمعابر والأموال والصحة في غزة.

ويشمل الاتفاق العودة للحديث عن تبادل للاسرى لاطلاق سراح اسرائيليين في ايدي حركة حماس وملفات اخرى موجودة على طولة البحث بين الطرفين.

من جهه اخرى نفى المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم التوصل الى اتفاق بين حركة حماس واسرائيل على عقد تهدئة تمتد لستة اشهر.