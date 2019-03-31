حماس: “توصلنا لرزمة تفاهمات متكاملة تقريبا” مع إسرائيل

التوصل إلى “رزمة متكاملة تقريبا”تتعلق بالأوضاع الحياتية اليومية في قطاع غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أنه جرى التوصل إلى “رزمة متكاملة تقريبا”تتعلق بالأوضاع الحياتية اليومية في قطاع غزة، موضحا أن “الاحتلال تحت الاختبار والمتابعة”.

وأوضح بدران في تصريحات متلفزة، أن الوفد المصري بدأ بالتحرك منذ أيام في إطار جولات مكوكية بين الفلسطينيين وإسرائيل، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات للوصول إلى تطبيق حقيقي للتفاهمات ضمن جدول واضح.

وأضاف: “نحن لا نتحدث عن التزامات فقط للاحتلال، إنما تدخلات دولية من الأمم المتحدة ومصر، وقطر أيضا حاضرة بقوة في هذه التفاهمات”.

وأشار إلى أن هناك أطرافا كثيرة تتدخل للوصول إلى تفاهمات بهذه المرحلة، موضحا أن الجانب المصري “يدير الحوارات والتفاوض غير المباشر بيننا وبين الاحتلال وينقل الرسائل بين الطرفين”.

ووفق بدران، فإن التسهيلات المصرية سواء عبر فتح معبر رفح أو إدخال البضائع لقطاع غزة، معزولة عن التفاهمات مع الاحتلال.

وبشأن الدور القطري، فقد وصفه بدران ببالغ الأهمية؛ كونه “يقدم الشيء المباشر على الأرض، وهي الأموال التي تضخ لشعبنا، وتصل لكل بيت فلسطيني في غزة تقريبا”.

وكانت اسرائيل فتحت المعابر التجارية، وسمحت للشاحنات التجارية بالدخول إلى القطاع، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل قررت فتح معابر القطاع .

وأوضحت أن معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، سيعملان بشكل طبيعي، وذلك بعد نحو أسبوع على إغلاقهما جراء اطلاق صاروخ على كفار سابا شمال شرق تل أبيب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الليلة الماضية إعادة فتح المعابر.