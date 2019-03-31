المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

حماس: “توصلنا لرزمة تفاهمات متكاملة تقريبا” مع إسرائيل

حماس: “توصلنا لرزمة تفاهمات متكاملة تقريبا” مع إسرائيل
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 