حمدوك في القاهرة ويلتقي السيسي

وصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى دولة عربية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جلسة المباحثات الثنائية بين حمدوك ونظيره المصري مصطفى مدبولي، بدأت منذ قليل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وتستغرق زيارة رئيس الوزراء السوداني الرسمية إلى مصر يوما واحدا، يغادر بعدها إلى باريس، تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس، إن حمدوك سيلتقي بالقيادتين المصرية والفرنسية، لبحث أوجه التعاون مع السودان بوجهه الجديد.