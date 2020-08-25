حمدوك لـ بومبيو: "لا نملك تفويض" للتطبيع مع كيان الاحتلال

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه التقى اليوم في الخرطوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأجرى معه حوارا مباشرا وشفافا.

وأضاف حمدوك في تغريدة عن اللقاء في حسابه على "تويتر"، أن الجانبين ناقشا "حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية المدنية"، وقال: "اتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة".

وأوضح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك للوزير بومبيوأن المرحلة الانتقالية يقودها تحالف بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال ولاتملك الحكومة تفويضا للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل

التقيتُ وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو اليوم. أجرينا محادثة مباشرة وشفافة ناقشنا فيها حذف إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، العلاقات الثنائية، ودعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية.

اتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة. pic.twitter.com/Y5bGpP3N0X — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 25, 2020

وجاء في بيان وزارة الثقافة والإعلام بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسودان، "وحول الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أوضح رئيس الوزراء للوزير الأمريكي أن المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض باجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة، ولا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي".

ونشر بومبيو تغريدة في حسابه على "تويتر" قبيل وصوله: "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".

إلى ذلك ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر صباح اليوم الثلاثاء إسرائيل متوجها إلى السودان، في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم

Happy to announce that we are on the FIRST official NONSTOP flight from Israel to Sudan! pic.twitter.com/eOXNsBAozC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 25, 2020

وبحسب الصحيفة، قال مسؤول إسرائيلي لبومبيو في مطار بن غوريون بتل أبيب: "أنت الآن في رحلة تاريخية" ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في الخرطوم برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وبرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان، وستكون طائرة مايك بومبيو "أول رحلة رسمية مباشرة" بين مدينتي الخرطوم وتل أبيب، بحسب المسؤولين الأمريكيين.