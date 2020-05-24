حمدوك يدعو لتحقيق العدالة في "مجزرة" فض اعتصام الخرطوم

أسفرت عملية فض الاعتصام عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إلى ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جريمة فض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران 2019، أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

جاء ذلك في خطاب للشعب السوداني، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف: “أيام معدودات تفصلنا عن الذكرى الأولى لمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، في 3 يونيو من العام الماضي، وهنا لا بد لي أن أعيد التأكيد على الضرورة الحيوية القصوى لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة ضد مرتكبي هذه الجريمة”.

وتابع حمدوك: “شهداء وجرحى ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة، هم الأبطال الذين رسموا خارطة الطريق إلى المستقبل بدمائهم الزكية وتضحياتهم الباسلة”.

وزاد: “طريقنا نحو سودان الحرية والسلام والعدالة معبد ببسالة شعبنا ووحدته، وإصراره على تحقيق أهداف ثورته وبناء دولة التنمية والديمقراطية مهما كانت التضحيات”.

وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير (1989 – 2019)، أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128.

وآنذاك، حملت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال الأخير إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

