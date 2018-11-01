وفاة الإعلامي المصري حمدي قنديل

غيب الموت، ليل الخميس، الإعلامي المصري حمدي قنديل عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض. حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية عن شقيقه عاصم قنديل المحامي.

وأفاد عاصم قنديل بأنه سيتم الإعلان عن موعد صلاة الجنازة على شقيقه وتشييع جثمانه الخميس.

اشتهر قنديل بتقديم برامج تلفزيونية تحلل وترصد الأوضاع السياسية والاجتماعية العربية كان من أبرزها "رئيس التحرير" الذي قدمه على شاشة التلفزيون المصري، و"قلم رصاص" الذي قدمه على شاشة تلفزيون دبي.

وفي مايو عام 2013 فاز قنديل بجائزة "شخصية العام الإعلامية" التي تمنحها جائزة الصحافة العربية.

وتقلد العديد من المراكز الهامة كرئيس لاتحاد إذاعات الدول العربية، وكمدير للإعلام في منظمة اليونيسكو.

دون مقدم برنامج "قلم رصاص" سيرته الذاتية في كتاب بعنوان (عشت مرتين) الذي صدر بالقاهرة في 2014.