حمد بن جاسم: الإنخفاض الكبير لأسعار النفط قادم

يرى رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، أن أسعار النفط في المستقبل ستشهد انخفاضا كبيرا، وأنه سيكون بشكل دائم، بسبب سعي الحكومات للإستثمار في بدائل النفط.

وقال حمد بن جاسم، إن على دول الخليج استغلال عائدات النفط المرتفعة لإحداث نهضة حقيقية، لافتا إلى أن هذا آخر ارتفاع كبير لأسعار النفط وأن انخفاضا كبيرا قادم وقد يكون دائما.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها حمد بن جاسم، مساء أمس السبت، تعليقا على تقارير عن زيارة بايدن إلى المنطقة ولقائه المرتقب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

فإنني مازلت أعتقد ان الارتفاع الحالي للأسعار هو آخر ارتفاع كبير وقد يتجاوز مستويات الإسعار الحالية وقد يستمر الارتفاع في المدى المتوسط. وانا أعتقد كذلك ان إنخفاض الأسعار الكبير قادم وقد يكون دائمًا — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2022

ودعا بن جاسم لتنسيق المواقف العربية استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى المنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين يريدون أن يركز الاجتماع على مشكلة أسعار النفط.

وأضاف أن "الأمريكيين لا يريدون ضمان الحد الأدنى للأسعار لأنهم يعتبرون ذلك من عمل آليات اقتصاديات السوق".

وأوضح أنه "ليس متحمسا للأسعار العالية"، لكنه اعتبر أن "الارتفاع الحالي للأسعار هو تعويض لما خسرته دول الخليج في السابق".

وتابع "أعتقد أن الارتفاع الحالي للأسعار هو آخر ارتفاع كبير وقد يتجاوز مستويات الأسعار الحالية وقد يستمر الارتفاع في المدى المتوسط".

وأردف "أعتقد كذلك ان انخفاض الأسعار الكبير قادم وقد يكون دائمًا بسبب سعي الحكومات للاستثمار في بدائل النفط".

ولفت إلى أنه في حال فشل جهود تطوير البدائل ستظل الأسعار مرتفعة لفترة أطول.

كما شدد على ضرورة "استغلال عائدات النفط المرتفعة لإحداث نهضة حقيقية قبل الانخفاض القادم للأسعار، وذلك لأن الحكومات لن تستطيع أن تبرر لشعوبها الفشل في الاستعداد لذلك اليوم".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن بايدن قد يزور الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والسعودية، في وقت لاحق هذا الشهر، فيما أشارت بعض التقارير إلى أنه تم تأجيل الزيارة حتى يوليو.