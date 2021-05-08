حمد بن جاسم: السلام يحتاج لأنياب.. وعلى العرب نصرة القدس

أعلن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، أن "السلام يحتاج أنياب، داعيا إلى تحرك عربي تجاه التطورات الأخيرة في القدس.

وجاءت تصريحات حمد بن جاسم، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية"

أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 7, 2021

وأضاف بن جاسم في تغريدته: "الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم".

أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 7, 2021

واعتبر رئيس الوزراء القطري السابق أن "السلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!".

وشهد المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة 13 فلسطينيا و3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

واندلعت المواجهات، عقب إفطار جماعي نظمه داخل المسجد الأقصى متضامنون مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المهددين بالطرد من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية