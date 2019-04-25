حمد بن جاسم: الكرسي اهم من القدس والجولان عند الزعماء العرب

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ "حمد بن جاسم" إن هناك حكام عرب همهم السلطة أكثر من شرف الأمة.

لم أتحدث منذ أكثر من شهر، والسبب ليس لعدم وجود مواضيع أو قضايا أو آلام تهم العالم العربي، وما أكثرها!

فقد مضى أكثر من شهر على انتهاء القمة العربية التي لم نسمع ولم نر لها أي نتائج، مع أننا في أمس الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية على الأقل، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وألقى "بن جاسم" الضوء على ما وصفه بـ"هزائم عربية في شتى المجالات" منها قضيتي القدس والجولان، معزيا ذلك لـ"وجود حكام كل همهم بقائهم في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة".

كي نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من حالة التشتت والتفرق التي نعاني منها، ونعالج بعض ما يجري في البلدان العربية من مصائب ومصاعب.

فنحن لم نترك بصيص أمل للطفل العربي الذي دمرنا مستقبله، إما بما يملأ نفوسنا من الأحقاد، أو بتخبطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمسؤول القطري السابق عبر حسابه على "تويتر"، حيث قال: "لم أتحدث منذ أكثر من شهر، والسبب ليس لعدم وجود مواضيع أو قضايا أو آلام تهم العالم العربي، وما أكثرها! فقد مضى أكثر من شهر على انتهاء القمة العربية التي لم نسمع ولم نر لها أي نتائج، مع أننا في أمس الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية على الأقل".

أما آن الأوان كي نركز على الأقل على تطوير الذات في شتى المجالات؟ فالشعوب العربية تأن منذ زمن من البطالة وقلة المدخول وزيادة الضرائب بشتى مسمياتها، ويا ليت أن هذه الأموال التي تجبى تستغل لتطوير الخدمات من صحة وتعليم وإسكان، ولكن للأسف انها تهدر في مغامرات غير محسوبة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وتابع قائلا: "كي نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من حالة التشتت والتفرق التي نعاني منها، ونعالج بعض ما يجري في البلدان العربية من مصائب ومصاعب.. فنحن لم نترك بصيص أمل للطفل العربي الذي دمرنا مستقبله، إما بما يملأ نفوسنا من الأحقاد، أو بتخبطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

إذا لاحظتوا لم اذكر القدس أو الجولان ولا هزائمنا في شتى المجالات لان هذا الموضوع اصبح حلم في ظل حكام كل همهم بقائهم في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وأردف: "إذا لاحظتوا لم أذكر القدس أو الجولان ولا هزائمنا في شتى المجالات لأن هذا الموضوع أصبح حلم في ظل حكام كل همهم بقائهم في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة".