حمد بن جاسم: الكرسي اهم من القدس والجولان عند الزعماء العرب

منشور 25 نيسان / أبريل 2019 - 04:59
ألقى "بن جاسم" الضوء على ما وصفه بـ"هزائم عربية في شتى المجالات
ألقى "بن جاسم" الضوء على ما وصفه بـ"هزائم عربية في شتى المجالات

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ "حمد بن جاسم" إن هناك حكام عرب همهم السلطة أكثر من شرف الأمة.

وألقى "بن جاسم" الضوء على ما وصفه بـ"هزائم عربية في شتى المجالات" منها قضيتي القدس والجولان، معزيا ذلك لـ"وجود حكام كل همهم بقائهم في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمسؤول القطري السابق عبر حسابه على "تويتر"، حيث قال: "لم أتحدث منذ أكثر من شهر، والسبب ليس لعدم وجود مواضيع أو قضايا أو آلام تهم العالم العربي، وما أكثرها! فقد مضى أكثر من شهر على انتهاء القمة العربية التي لم نسمع ولم نر لها أي نتائج، مع أننا في أمس الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية على الأقل".

وتابع قائلا: "كي نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من حالة التشتت والتفرق التي نعاني منها، ونعالج بعض ما يجري في البلدان العربية من مصائب ومصاعب.. فنحن لم نترك بصيص أمل للطفل العربي الذي دمرنا مستقبله، إما بما يملأ نفوسنا من الأحقاد، أو بتخبطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

وأردف: "إذا لاحظتوا لم أذكر القدس أو الجولان ولا هزائمنا في شتى المجالات لأن هذا الموضوع أصبح حلم في ظل حكام كل همهم بقائهم في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة".

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