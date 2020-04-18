حمد بن جاسم: انشاء "شبكة أمن خليجي" خبر "مضحك مبكي"

وصف رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، المقترح الكويتي بإنشاء شبكة أمن غذائية بين دول الخليج بأنه "خبر مضحك مبكي"

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر" أمس الجمعة: "قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون".

وتساءل عن الطريقة التي سترسل بها قطر مساهمتها من المواد الغذائية وكيف ستتلقاها بسبب الحصار المفروض عليها.

وأضاف: "خبر مضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق".

وتابع: "ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية، وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل".

وأشار رئيس وزراء قطر الأسبق إلى فكرة إنشاء مخزون دوائي وتوطين صناعة الدواء في دول مجلس التعاون، التي طرحت سابقا، مؤكدا على أ

قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون . لكني لا أفهم كيف سنرسل نحن في قطر مساهمتنا من المواد الغذائية أو كيف سنتلقاها. هل سيتم ذلك عبر عمان والكويت أم سيكون بشكل مباشر. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الخميس، على اقتراح كويتي بإنشاء شبكة غذائية خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي.

وتم اعتماد الاقتراح عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي خصص لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لتداعيات وآثار جائحة كورونا.

خبر مضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق. ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

وأشار بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون، وحل أي عوائق تواجهها.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين في 5 يونيو 2017 قطع جميع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتها الدبلوماسية في الدوحة، قبل أن تلحق بها دول عربية، بينها مصر.

ومع تصاعد المخاوف من تفشي كورونا في المنطقة، أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي تقاربا من أجل بذل جهود مشتركة لمكافحة الوباء.