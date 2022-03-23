حمد بن جاسم يدعو دول الخليج للضغط على الغرب والإستفادة من أزمة الطاقة

أطلق وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم آل ثاني، سلسة تغريدات على موقع "تويتر"، يدعو فيها دول الخليج للإستفادة من أزمة الطاقة العالمية، جراء الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا

وقال حمد بن جاسم: "إن الدول الأوروبية، بحاجة ماسة للنفط والطاقة "وخاصة من منطقتنا. ومن دول مجلس التعاون بالذات".

وأضاف: "حاولت دولنا إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية على مدى أكثر من 30 عاما من النقاش، لكنها لم توقع بسبب مماطلة وعراقيل وضعها الجانب الأوروبي الذي لا يريد أن تمس مصالحه".

الغرب وبالذات الدول الأوروبية بحاجة ماسة للنفط والطاقة وخاصة من منطقتنا ومن دول مجلس التعاون بالذات. وقد حاولت دولنا إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية على مدى أكثر من 30 عاما من النقاش لكنها لم توقع بسبب مماطلة وعراقيل وضعها الجانب الاوروبي الذي لا يريد أن تمس مصالحه — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 22, 2022

وأشار الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن الغرب يفضل أن "تكون تجارته مع دولنا بدون إطار قانوني، كما هو وضعها الراهن"، وقال: "وجود اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية سيخفف كثيرا أعباء الرسوم التي تفرضها تلك الدول على ما نصدره لهم، وخاصة النفط وما يتصل به من منتجات، ولو تحقق ذلك فإنه سيساعد اقتصاديات دولنا كثيرا".

وأضاف حمد بن جاسم: "الأوروبيون الآن بحاجة ماسة لمصادر للطاقة تقوي مواقفهم السياسية والأمنية، ونحن نحتاج لإبرام هذه الاتفاقية على وجه السرعة تحقيقا للمصالح المتبادلة التي هي الأساس الذي تقوم عليه التعاملات بين الدول".

الأوروبيون الآن بحاجة ماسة لمصادر للطاقة تقوي مواقفهم السياسية والأمنية، ونحن نحتاج لإبرام هذه الاتفاقية على وجه السرعة تحقيقا للمصالح المتبادلة التي هي الاساس الذي تقوم عليه التعاملات بين الدول. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 22, 2022

وختم: "نحن نعلم من تجاربنا أن الغرب ينسى دولنا ولا يتعامل معنا، لا بندية ولا على أساس المصالح المشتركة، ولا يتذكرنا إلا عندما تكون له حاجه ماسة، وكأن دولنا خزينه يفتحونها عند الشدائد. ومن هنا يجب ان يعلموا بأن لنا نحن أيضا مصالح ينبغي ألا تمس، ويجب ان تتحقق على أساس المصالح المتبادلة".