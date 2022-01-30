حمد بن جاسم يكشف تفاصيل لقائه بصدام حسين.. وغضب أمير الكويت من القذافي

كشف رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، النقاب عن مضمون لقاء جمعه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002، وكواليس القمة العربية التي عقدت بعد الغزو العراقي للكويت.

وقال الشيخ حمد بن جاسم، في مقابلة مع برنامج "الصندوق الأسود" الذي يذاع عبر تطبيق صحيفة "القبس" الكويتية، أمس السبت، أنه وجه سؤالا لصدام حول كيف ينام بعد أن حول شعبه إلى ما أصبح عليه بعد أن كان منعما، ولكن الرئيس العراقي الراحل أجاب بأنه لا يريد أن يتحدث عن إن كان تصرفه بغزو الكويت خطأ أو لا، حسب قوله.

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وفي نفس الوقت، أخبره صدام حسين بأنه لم يزعل من شيء يفعلونه ضده الكويتيين بعد أن قام بغزوهم، ولكنه "زعلان" من القطريين لكونهم تدخلوا في أمر لا يعنيهم.

وأفاد حمد بن جاسم بأنه رد على صدام قائلا: "فخامة الرئيس كيف شو دخلنا في الموضوع. أنت غزيت جاري وحتى لو لم اهتم بالجار لازم أعمل حساب أنك ممكن تغزيني".

وأوضح له أن أي شخص عربي لن يقبل بما فعله، وذكره بأنه في السابق كان يقول "ممنوع تهديد دولة عربية لدولة عربية"، ولكن ما حدث أنه لم يهدد حتى ولكنه احتل دولة عربية جارة.

معمر القذافي

وقال حمد بن جاسم إنه عندما دخل أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إلى القاعة، وذهب للسلام على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومد يده، لكن الأخير وقف "نصف قومة" (حسب تعبيره).

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وأضاف أن "ذلك دفع أمير الكويت للتوقف عن السلام عليه. وأمره بأن يقف بشكل كامل، وهو ما فعله القذافي.

كما أشار إلى أن وزير المالية والنفط الكويتي الراحل عبد الرحمن العتيقي، وجه كلاما جارحا للقذافي، بسبب طول مدة كلمته.