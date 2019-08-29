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حمد بن جاسم يوجه رسالة الى القيادة السعودية

منشور 29 آب / أغسطس 2019 - 07:29
حمد ين جاسم
حمد ين جاسم

وجه رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم، عدة رسائل إلى المملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

ووصف ابن جاسم، المملكة العربية السعودية بـ"الشقيقة الكبرى"، معتبرا أنها "زُجت" في أزمات و"ليس لها مصلحة" في الخلاف مع قطر.
وقال ابن جاسم على "تويتر": "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور، خاصة في الجامعة العربية وأيضا في المجتمع الدولي، لمحاولة درء الخطر والتحديات أو اقتراح حلول لا تضر بمصالح دولة".

وأضاف "لكن للأسف أصبح المجلس معطلا في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للمملكة بالذات مصلحة فيه، مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها".


وتابع قائلاً "أعتقد أنه آن الأوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر. فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل".

وبحسب ما تقول شبكة "سي أن أن" الأمريكية، جاءت تصريحات الشيخ حمد بن جاسم في الوقت الذي تتردد فيه شائعات عن وجود خلاف بين الإمارات والسعودية بسبب أحداث عدن، وهو ما نفاه مسؤولو الدولتين بشدة، مؤكدين على قوة وعمق العلاقات السعودية الإماراتية.  


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