حملات ضد برلماني أردني طالب بشراء “طائرة” للنواب

عضو البرلمان الأردني عن مدينة الرمثا فواز الزعبي

حقق عضو البرلمان الأردني عن مدينة الرمثا شمالي البلاد فواز الزعبي معدلات قياسية جدا في الاعتراض والنقد وحتى في التجريح من قبل الشارع الأردني بعدما طالب علنا خلال جلسة مفتوحة تحت القبة الحكومة بشراء طائرة خاصة لمجلس النواب.

وتداول الأردنيون على نطاق واسع وعاصف اقتراح النائب الزعبي مع سلسة كبيرة من التعليقات الساخرة ودعوات مباشرة للملك عبد الله الثاني بأن “يطير” مجلس النواب برمته ويتم حله مادام الأعضاء فيه يبحثون عن طائرة خاصة.

وكان الزعبي قد فأجأ جميع الأوساط بدعوته الحكومة جديا لشراء طائرة خاصة وتخصيص المبلغ ضمن موازنة عام 2020.

الزعبي الذي اشتهر بتوزيع ربطات خبز على المواطنين سخرية من التظاهرات والمسيرات الشعبية اعتبر أن هذه الخطوة مهمة لأنها تساعد في تخفيض كلفة رحلات وسفرات وتنقلات أعضاء مجلس النواب للخارج

ولم يصدر عن الزعبي ما يوحي بأنه يتحدث بلهجة مازحة أو بقصد انتقاد كثرة الوفود البرلمانية التي تسافر للخارج خصوصا في ظل ظروف اقتصادية منكمشة وصعبة.

وصدر اقتراح الطيارة إياه بعدما سافر وفد برلماني ضخم جدا إلى قطر للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.