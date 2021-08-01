حملة أمنية ضد داعش شمال العراق.. وضبط 18 صاروخا معدة لاستهداف مطار بغداد

أطلقت قوات هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع الجيش العراقي، اليوم الأحد، حملة أمنية في شمال البلاد، لملاحقة فلول تنظيم داعش.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، أن "قواتها والجيش العراقي، شرعا بعملية تفتيش وتأمين وادي (الكور) في محافظة كركوك".

وأضافت، أن "قوات الشرطة الاتحادية شاركت في العملية وبإسناد طيران الجيش".

وأشارت الهيئة إلى أن "العملية الأمنية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في المحافظة"

ضبط 18 صاروخا في بغداد

من جهة ثانية ضبطت قيادة عمليات بغداد 18 صاروخا، من نوع كراند وكاتيوشا، كانت معدة لاستهداف المطار الدولي في العاصمة.

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أكد الفريق أحمد سليم، قائد عمليات بغداد، نجاح القوات الأمنية في الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية، في الاستيلاء على 10 صواريخ نوع كراند، وقبلها استولت على ثمانية صواريخ نوع كاتيوشا كانت معدة لاستهداف المطار الدولي.

وتحدث قائد عمليات بغداد عن استعداد قواته لتأمين العاصمة في ظل الاستعداد لشهر محرم، الذي يشهد عدة مناسبات دينية.

ودلل سليم على ذلك بتأمين ذكرى العاشر من محرم، وزيارة الأربعينية التي قال إن بغداد تشهد خلالها "حركة راجلة للزائرين تتجاوز الملايين".

وقال إن "القوات الأمنية حالياً في مرحلة الاستحضارات لتنفيذ الخطة"، مؤكداً أن "القيادات والقطعات تقوم بالتحضير والتأهب لشهر محرم الحرام، وعندما تقترب المناسبات تبدأ بتنفيذ الخطة التي ستكون على قدر الامكان بكل انسيابية ولا تتضمن قطعاً للطرق إلا للضرورات وحسب تطور الموقف"