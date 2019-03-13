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حملة اعتقالات اسرائيلية تطال عشرات الفلسطينيين بينهم اطفال

حملة اعتقالات اسرائيلية تطال عشرات الفلسطينيين بينهم اطفال
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