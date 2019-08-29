حملة اعتقالات اسرائيلية في الضفة الغربية تطال كوادر بحركة فتح

شنت القوات الاسرائيلية فجر الخميس، حملة اعتقالات في انحاء الضفة الغربية طالت 20 فلسطينيا بينهم كوادر في حركة التحرير الفلسطيني (فتح).

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه “يشتبه في ضلوع المعتقلين في نشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن”.

ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

لكن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب قال إن حملة الاعتقالات شملت كوادر من الحركة بينهم امين سرها في يطا بمنطقة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واكد الجاغوب ان "لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا".

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.

