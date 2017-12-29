حملة اعتقالات تطال العشرات من عناصر تنظيم داعش بأنقرة

المعتقلون من جنسيات أجنبية

أعلنت السلطات التركية إيقاف 29 شخصا أغلبهم أجانب في حملة اعتقالات واسعة بحق عناصر قالت إنهم يتبعون تنظيم الدولة في العاصمة أنقرة.



وأوضحت مصادر أمنية أن الشرطة داهمت العديد من المناطق في عموم أنقرة بشكل متزامن وتم توقيف 29 شخصا من أصل 46 يشتبه بهم.



ولفتت إلى أن بعض الموقوفين كانوا يستعدون للقيام بهجمات ليلة رأس السنة.



يذكر أن آخر هجوم نفذه تنظيم الدولة في تركيا وقع في مدينة إسطنبول ليلة رأس السنة ونفذه أحد عناصر التنظيم من الجنسية الأوزبكية وكان قادما من أفغانستان عبر إيران وسبق له التدرب على السلاح في سوريا.



وأودى الهجوم الذي نفذه عبد القادر ماشاريبوف على مطعم "رينا" بحياة 39 شخصا كانوا يحتفلون بحلول السنة الجديدة بينهم العديد من السياح العرب.



وهز الهجوم الساحة التركية وأطلقت قوات الأمن حملة واسعة للبحث عن المنفذ الذي اختفت آثاره بعد الهجوم لتعثر عليه وتعتقله بعد قرابة شهر مختبئا داخل شقة سكنية مع شاب و3 فتيات من جنسيات مختلفة.



وأشارت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة إلى أن عددا من عناصر تنظيم الدولة الذين هربوا من الموصل والرقة تمكنوا من التسلل إلى تركيا وتشن قوات الأمن حملات للبحث عنهم.



وأعلنت صحف تركية مؤخرا اعتقال أحد قيادات تنظيم الدولة في منطقة حدودية ظهر في إصدار للتنظيم وهو يقوم بإعدام شقيقه في العراق بزعم أنه مرتد.