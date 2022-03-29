حملة اعتقالات في مدن "48".. و"بن غافير" يهدد باقتحام "الأقصى"

شنت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، شملت مدن أم الفحم والناصرة وسخنين، ومنطقة وادي عارة، حيث تم اعتقال 12 شخصا، بحجة تأييدهم لتنظيم داعش.

وتقدر الشرطة الاسرائيلية أن هناك ما بين 20 و 30 خلية نائمة لداعش في "إسرائيل".

وقال سكان أم الفحم عن موجة الاعتقالات الليلة ، "لم نتذكر ليلة كهذه منذ سنوات عديدة ، واعداد القوات التي دخلت كانت غير طبيعية".

وتقدر المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ان موجة العمليات بدأت للتو والهجوم التالي المستوحى من تنظيم داعش قد يكون قريب جدا.

ستدفع الأجهزة الأمنية الاسرائيلية إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة تشمل كذلك أولائك الذين يتابعون محتوايات مرتبطة بـ"داعش" على شبكة الإنترنت.

أما فيما يتعلق بالقدس. فقد هدد المتطرف بن غابير اقتحام الأقصى الخميس .

ومن المتوقع أن يتخذ مفوض الشرطة ، كما ذُكر ، قرارًا بشأن الأمر ، وإذا لم يتراحع المتطرف ، فمن المتوقع أن يتم نقل القضية إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت للبت فيها .

وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد ، لكن إسرائيل تضغط من أجل التصعيد. حتى الآن سمعنا كلاماً من إسرائيل عن محاولة تهدئة ، لكن من دون عمل على الأرض ".

كما أعدت شرطة الاحتلال في القدس، وفقا لـ"كان 11"، قائمة بأسماء الناشطين تعتزم إبعادهم عن المدينة إذا شاركوا في ما تعتبره "أحداث شغب وتحريض" خلال شهر رمضان.

وتعتزم الشرطة إقامة نقاط تفتيش وحواجز على شارع 1 وشارع 6 لتفتيش الحافلات في طريقها إلى القدس، بزعم أنها ستقل "محرضين"، في محاولة لمنع المواطنين العرب من الوصول إلى المدينة المحتلة وذلك مع أي تصعيد أمني محتمل في القدس.