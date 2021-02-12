حملة التطعيم ضد كورونا في لبنان تنطلق الأحد

حتى الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في لبنان 331 ألفا و152، منها 3 آلاف و866 وفاة، و223 ألفا و82 حالة تعاف.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة، أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيبدأ في البلاد الأحد للمستفيدين من الفئة الأولى.

وقالت الوزارة، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن أولى جرعات اللقاح (لم تحدد نوعيته) وعددها 249 ألفا، ستصل إلى لبنان السبت، وسيبدأ التلقيح الأحد للمستفيدين من الفئة الأولى.

وأوضحت أن الفئة الأولى تشمل العاملين في القطاع الصحي، والأشخاص من 75 عاما فما فوق، بغض النظر عن الأمراض المزمنة التي يعانونها.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الوزارة التعاقد لشراء مليونين و100 ألف جرعة من لقاح "بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وقالت الوزارة، في بيان حينها، إن هذه الكمية من اللقاحات ستصل إلى البلاد على مراحل بداية من منتصف فبراير/ شباط الجاري.

ويرجع مراقبون تأخر لبنان الذي يسكنه نحو 6 ملايين نسمة في الحصول على لقاح كورونا، إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.

علاوة على الخلافات بين القوى السياسية التي عطلت تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب، عقب انفجار كارثي بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، راح ضحيته أكثر من 200 شخص.

وحتى الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في لبنان 331 ألفا و152، منها 3 آلاف و866 وفاة، و223 ألفا و82 حالة تعاف.

وفيات بالعراق والامارات والاردن

الى ذلك، أفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 13 وفاة وألفين و530 إصابة بكورونا، إضافة إلى ألف و8 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 639 ألفا و438، منها 13 ألفا و157 وفاة، و604 آلاف و822 حالة تعاف.

وفي الأردن، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 12 وفاة، وألف و579 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 641.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 343 ألفا و563، منها 4 آلاف و433 وفاة، و324 ألفا و711 حالة تعاف.‎

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و3 آلاف و307 إصابات بكورونا، فضلا عن تعافي 3 آلاف و304.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 342 ألفا و974، منها 986 وفاة، و323 ألفا و191 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 108 ملايين و395 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و380 ألفا، وتعافى ما يزيد على 80 مليونا و436 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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