حملة لاطلاق سراح الداعية سلمان العودة قبيل محاكمته

استبقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي واخرى دولية حقوقية تطال باطلاق سراح الاعية السعودي سلمان العودة الذي سيحاكم الاحد المقبل حيث من المتوقع اصدار حكم الاعدام بحقة

غردو من اجل العودة

وقالت مواقع اخارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انها ستطلق حملة مكثفة من اجل الضغط على المحكمة السعودية لمنع اصدار حكم اعدام بحق الداعية سلمان العودة

🔴 عاجل

حان الوقت للتحرك الفوري من أجل الضغط على السلطات لتخرج الشيخ #سلمان_العودة وتُسقط كل التهم الزائفة ضده فوراً.



غردوا بقوة بوسم #سننقذ_سلمان_العودة على مدار هذه الليلة وغداً فلم يتبقَ إلا ساعات على محاكمته صباح الأحد.

لا تنتظروا بصمت واستسلام صدور حكم الإعدام ضده !! pic.twitter.com/lBKBuoyIDr — معتقلي الرأي (@m3takl) July 26, 2019

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح "رجل الدين الإصلاحي البارز الشيخ سلمان العودة " فورا دون قيد أو شرط.

وقالت المنظمة على موقعها، إنها "تشعر بقلق بالغ من احتماليه الحكم على الشيخ العودة بالإعدام وتنفيذ الحكم بحقه، فمنذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".

ودعا البيان إلى "إطلاق سراح العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".

🔴 لين معلوف (العفو الدولية): كان الشيخ سلمان العودة يدعو إلى مجتمع أكثر شمولية، ولهذا السبب فهو يُعاقَب بالاعتقال التعسفي والعزل الانفرادي وغير ذلك.#سننقذ_سلمان_العودة pic.twitter.com/rgEPcHC3Kw — معتقلي الرأي (@m3takl) July 26, 2019

وطالب المدعي العام السعودي في وقت سابق بإعدام رجل الدين الإصلاحي البارز الشيخ سلمان العودة، قبل محاكمته المقرر إجراؤها أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم الأحد 28 يوليو الجاري.

وكتب عبد الله نجل الداعية سلمان العودة، عبر حسابه في "تويتر": "بعد أربعة أيام (الأحد 28 يوليو) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيرا بناء على 37 تهمة فضفاضة".

وفي سبتمبر2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.