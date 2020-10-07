حملة للبحث عن الاعلامي الفلسطيني المفقود في سورية مهيب النواتي

بعد قليل من حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مصير الاسير المحرر والاعلامي الفلسطيني مهيب النواتي المفقود في سورية منذ 10 سنوات، وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء الأربعاء، الجهات المختصة بمتابعة مصيره

وأصدر الرئيس تعليماته لهذه الجهات بالتواصل مع الجهات المسؤولة في سوريا لمتابعة ملف النواتي، وبخاصة أنه ما زال مفقودا منذ عام 2011.

عشر سنوات في معتقلات بشار الاسد...

فالى متى ؟

الإعلامي... الكاتب...المناضل... الأسير المحرر...

مهيب النواتي... اكرر ما قال مظفر النواب :

" إن كنت حيا في سجن أو حيا في قبر فانت فينا ثورة عارمة " #الحرية_لمهيب_النواتي pic.twitter.com/sKMpkcHcVZ — Belal Hamdan (@BelalHamdan20) October 6, 2020

وتزامن ذلك ايضا عقب المناشدة التي وجهتها عائلة المفقود للرئيس عباس عبر برنامج "صور في القلب" الذي بُث على شاشة تلفزيون فلسطين والذي تناول حالة المفقود مهيب النواتي.

ووصل وفدا من حركة فتح الى دمشق لمقابلة مسؤولين سوريين للبحث في العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين واطلاق سورية على اخر تطورات القضية الفلسطينية

صفحة اصدقاء مهيب النواتي على الفيس بوك

ودخل الصحافي والكاتب الفلسطيني، مهيب النواتي، إلى الأراضي السورية لإجراء لقاءات مع قادة حماس من أجل إستكمال كتاب يؤلفه عن الحركة، ولكن أخباره انقطعت منذ ذلك الحين.

Pal-Hawk المختطف الثاني لعائلته جمعية معنية بالثقافة استدرجت الصحافي مهيب النواتي الى سوريا فاختفى: ... http://bit.ly/e5n4Wp Pal-Hawk — Hawk (@PalestineHawk) January 21, 2011

في حين أجرت نقابة الصحافيين في غزة اتصالاتها مع اتحاد الصحفيين العرب، ومنظمة صحافيين بلا حدود واتحاد الصحافيين السوريين في محاولة للكشف عن حقيقة اختفاء مهيب النواتي، ولم يتم التوصل إلى أي معلومات عن مصيره.

ووصف تحسين الأسطل عضو نقابة الصحافيين في غزة الاختفاءبالمحزن لسائر الصحافيين، مشيراً إلى عضوية مهيب في نقابة الصحافيين، وقال: فقدان مهيب في سوريا حسب المعلومات الواردة سيؤثر حتماً على أي صحافي يفكر في زيارة سوريا لإجراء مقابلات خاصة بعمله.

الصحفيان المختطفان مهيب النواتي وأحمد الاسطل فرج الله كربكما وردكما سالمين غانمين الى اهليكم https://t.co/60rumAdcqq — نداء العقاد ام صهيب (@nBazw7PW9nTa0h9) October 6, 2020

وتابع سنواصل الاتصال بالجهات المعنية والضغط إعلاميًا لإصدار بياناتتذكر المجتمع العربي والدولي بحالة المفقودين في السجون السرية في سوريا والدول العربية إجمالاً

وفي عام 2016 كشف مركز توثيق المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سوريا عن تواجد الصحفي الفلسطيني مهيب النواتي في السجون السورية

وقال المركز في عنوان خبره الذي نشره " عضواً في نقابة الصحفيين الفلسطينيين في غزة ..معتقلاً في سجون النظام السوري منذ خمسة أعوام".

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وأضاف :" يواصل النظام السوري اعتقال الصحفي الفلسطيني " مهيب سلمان النواتي " منذ تاريخ 5/1/2011 وحتى اللحظة".

يذكر بأنه كاتباً وأديباً وصحفياً من مدينة غزة وهو عضواً في نقابة الصحفيين الفلسطينيين في غزة اعتقلته قوات الاحتلال الاسرائيلي لعدة مرات متتالية ،وكان قد إلتحق في صفوف حركة الشبيبة الطلابية التابعة لـ حركة_فتح عندما كان طالباً في المرحلة الثانوية ( عام 1983 ) ، وعمل كصحفي في الانتفاضة الأولى عام 1988 بمكتب اطلس للتوثيق والاعلام ( وهو أحد مكاتب حركة فتح التنظيمية والاعلامية ) وغادر مهيب قطاع غزة في عام 2007 طالباً لحق اللجوء السياسي وقد حصل هو وعائلته على الجنسية النرويجية وحق الإقامة هناك.

" مهيب " فقد شقيقه معتز ( عام 1982 ) أثناء توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وحتى الآن لم يعرف مصيره هو أيضاً ، وتم تسجيله كمفقود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ولا زالت والدته تنتظر الاثنين.