حملة نتنياهو: العرب يريدون قتلنا

بعد ساعات من تصوير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاربا من ضوضاء صواريخ الجهاد الاسلامي في فلسطين فقد بعثت حملته الانتخابية على حسابه في "فيسبوك" رسالة موجهة إلى الناخبين تنص على أن "العرب يريدون القضاء علينا جميعا".

وتحث الرسالة التي ظهرت على شاشة كل من يزور صفحة نتنياهو الناخبين على دعم حزبه "الليكود" في انتخابات الكنيست المقبلة، محذرا من خطورة تشكيل حكومة يسارية في الدولة العبرية.

وتنص الرسالة على أن "حكومة علمانية يسارية ضعيفة (قد تتمخض عنها الانتخابات المقبلة) تعتمد على العرب الذين يريدون القضاء علينا جميعا: النساء والأطفال والرجال، وستمكّن من ظهور إيران نووية ستقضي علينا".

ودعت الرسالة كل من يقرأها إلى أن يصبح "مبعوثا لرئيس الوزراء" ويقنع ثلاثة أصدقاء أو ذويه بدعم "الليكود" في الانتخابات المقبلة.

وسرعان ما حاولت حملة نتنياهو نأي رئيس الوزراء عن الرسالة التي أثارت موجة انتقادات، قائلة إنها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة رئيس الحكومة، وتم حذفها فور إطلاع نتنياهو عليها.

وانتقد رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة بشدة هذه الرسالة، واصفا نتنياهو بأنه "مجنون بلا خطوط حمراء"، ولجأ إلى إدارة "فيسبوك" مطالبا إياها بوقف ما اعتبره "تحريضا عنصريا وخطيرا ضد السكان العرب".