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حملة هدم اسرائيلية لمنازل ومنشآت فلسطينية في انحاء الضفة

حملة هدم اسرائيلية لمنازل ومنشآت فلسطينية في انحاء الضفة
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