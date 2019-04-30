حميدتي: مسلحون ضمن الحراك وسنتعامل بحزم

صرح نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد دقلو، "حميدتي"، بأن المجلس ما يزال ملتزما بالتفاوض مع قوى سودانية بما يخص المرحلة الانتقالية، لكنه هدد بأنه سيتعامل بحزم مع نشاطات وصفها بالتخريب والفوضى.

وقال حميدتي: "لا فوضى بعد اليوم، وملتزمون بالتفاوض بالتوافق، وواجبنا حماية المواطن وممتلكاته، مضيفا: "سيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون ضد أي فوضى أو انفلات".

وزعم أن "الحركات المسلحة السودانية مشاركة في الاعتصام"، وأنه لن يسمح باستمرار وجودها، مضيفا: "قدمنا الكثير ولكن لصبرنا حدود".

وأضاف: "في المجلس العسكري، نريد ثورة سودانية حضارية وطنية وشبابا بلا أجندة"، مشيرا إلى أنه "تجري محاولات من بعض المنفلتين لاقتحام القصر الجمهوري، وغلق طرق في الخرطوم".