حميدتي مهدد بالإعتقال في حال وصوله ل"اسرائيل"

يواجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حميدتي، خطر الاعتقال في حال وصوله "تل أبيب"، بعد موافقة المدعية العامة الاسرائيلية على طلب لاعتقاله.

وأكد مدير مكتب حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور باسرائيل سابقا، عبد المنعم مانديلا، على وصول رد مكتوب للطلب الذي تم تقديمه من قبل السودانيين باسرائيل للحكومة الاسرائيلية باعتقال الفريق حميدتي، في حال وصوله لإسرائيل.

وقال مانديلا لـ”الجريدة” ان رد مكتب المدعية العامة لحكومة اسرائيل كان واضحا وصريحا حيث أكدت المدعية العامة للحكومة الإسرائيلية إنها ستوجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة المذكورة في الطلب ضد حميدتي في حال وصوله الى اسرائيل وذلك وفقًا للقانون الاسرائيلي والقوانين الدولية الموقعة عليها من دولة اسرائيل.

وأضاف مانديلا أن رد المدعية العامة يمثل ضربة قوية لاطماع حميدتي في تأسيس علاقة ما بين مليشيات الدعم السريع ودولة اسرائيل والتضييق عليه على المستوى الدولي، واعتبرها خطوة أولى في تحقيق العدالة لضحايا الدعم السريع بقيادة حميدتي.

بدوره، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حميدتي، مساء الجمعة الماضي، أن المجلس السيادي قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية