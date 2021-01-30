حميدتي يؤكد عمق العلاقات بين السودان وقطر (تغريدة)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عمق العلاقات بين السودان وقطر، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال حميدتي، إن زيارته للعاصمة القطرية الدوحة المقررة السبت، “تأكيد على عمق العلاقة بين البلدين”.

وأضاف ، في تغريدة عبر “تويتر”: “أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وقال حميدتي: “تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت الدقيق للتأكيد على عمق العلاقات بين بلدينا ولتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة لصالح شعبينا وشعوب المنطقة”.

بمشيئة الله أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والمصالح المشتركة يرافقني خلالها وزير الخارجية عمر قمر الدين ومدير المخابرات الفريق جمال عبدالمجيد.

تأتي الزيارة في هذا التوقيت الدقيق للتأكيد على عمق العلاقات بين بلدينا وتعزيز التعاون في المجالات كافة. — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) January 30, 2021

وذكر أن وزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، جمال عبد المجيد، سيرافقانه خلال الزيارة، دون تفاصيل أكثر عنها ومدتها.

وتعد هذه أول زيارة رفيعة المستوى ستجري بين السودان وقطر، منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه (استمر بين 1989-2019).

وتأتي ضمن حملة دبلوماسية للسودان لتوضيح موقفه للدول العربية والإفريقية حول مفاوضات سد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وفق ما أعلن مجلس السيادة منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

وتُقدر الاستثمارات القطرية بالسودان، بنحو 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل الدوحة المرتبة الخامسة بين الدول الأجنبية التي تستثمر في البلاد.