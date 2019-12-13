حميدتي يقود بزي مدني اجتماع "التغيير" والجبهة الثورية

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، اجتماعا ضم قيادات من الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وكان من اللافت ظهور "حميدتي" بزي مدني خلال الاجتماع، الذي عُقد مساء الخميس بمقر إقامته بجوبا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية ورئيس حركة كوش السودانية، محمد داؤود بنداك، قوله إن الاجتماع "جاء بمبادرة حميدتي وتناول القضايا الخلافية بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير".

وأفاد بأن النقاط الخلافية شملت "آلية اتخاذ القرار في الحرية والتغيير، وشروع الحرية والتغيير في تعيين الولاة، وتحديد سقف زمني لتكوين المجلس التشريعي، الأمر الذي يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بجوبا"

ووصف داؤود بنداك اللقاء بأنه "كان ناجحا وبناءا تناول القضايا بوضوح وشفافية".