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حميدي دهام الجربا شيخ قبيلة شمر في ذمة الله

منشور 10 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:41
الشيخ حميدي دهام الجربا
الشيخ حميدي دهام الجربا

نعت قبيلة شمر العربية في سوريا شيخها حميدي دهام الجربا الذي فارق الحياة في مستشفى في إربيل عاصمة إقليم كردستان مساء الخميس، عن 86 عاما، وذلك إثر صراع مع مرض "عضال".

وكتب حساب "إعلام قبيلة شمر" في تويتر قائلا "أنا لله وإنا اليه راجعون.. ترجل الفارس عن جواده.. انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ حميدي دهام الهادي الجربا. رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وكان الشيخ حميدي توجه الى اربيل بعد عودته مؤخرا من رحلة علاج في بلجيكا، ولم يلبث ان أدخل الى مستشفى "زين" في المدينة بعد تدهور حالته الصحية، حيث توفي مساء الخميس.

والشيخ حميدي دهام الجربا من مواليد قرية تل علو بريف الحسكة. وكان امضى سنوات عدة في كردستان قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وكان الشيخ #الجربا يشغل القائد العام لقوات الصناديد، أحد "مكونات قوات سوريا الديمقراطية" التي يهيمن عليها الأكراد.

وكان قد انتخب حاكما لمنطقة الجزيرة السورية ذاتية الحكم في شمال شرق البلاد عام 2014,

وقد نعت "الإدارة الذاتية الكردية" في شمال شرق سوريا "وفاة الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة وشيخ مشايخ الشمر الشيخ حميدي دهام الهادي".

وعلى غراره، يقود نجله قوة منضوية ضمن "قوات سوريا الديمقراطية".

ولقبيلة شمَّر العربية العريقة التي تعود اصولها الى نجد، امتدادات على جانبي الحدود بين سوريا والعراق، إضافة إلى تواجدها الكبير في دول الخليج العربي والاردن ودول اخرى.

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