حميدي دهام الجربا شيخ قبيلة شمر في ذمة الله

نعت قبيلة شمر العربية في سوريا شيخها حميدي دهام الجربا الذي فارق الحياة في مستشفى في إربيل عاصمة إقليم كردستان مساء الخميس، عن 86 عاما، وذلك إثر صراع مع مرض "عضال".

وكتب حساب "إعلام قبيلة شمر" في تويتر قائلا "أنا لله وإنا اليه راجعون.. ترجل الفارس عن جواده.. انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ حميدي دهام الهادي الجربا. رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

إنا لله وإنا إليه راجعون.. ترجل الفارس

عن جواده, انتقل إلى رحمة الله تعالـى

الشيخ ؛ حميدي دهام الهادي الجربا

رحمه الله واسكنه فسيح جناته #حميدي_دهام_الجربا pic.twitter.com/lTGqXNIKle — إعلام قبيلة شمر (@alshmmar_) November 10, 2022

وكان الشيخ حميدي توجه الى اربيل بعد عودته مؤخرا من رحلة علاج في بلجيكا، ولم يلبث ان أدخل الى مستشفى "زين" في المدينة بعد تدهور حالته الصحية، حيث توفي مساء الخميس.

انا لله وانا اليه راجعون



انتقل الى رحمة الله تعالى

الشيخ حميدي دهام الهادي الجربا

رحمك الله يا ابو فارس pic.twitter.com/pxe6bAXNml — أنور الخندلي (@AlkhndlyAnwr) November 10, 2022

والشيخ حميدي دهام الجربا من مواليد قرية تل علو بريف الحسكة. وكان امضى سنوات عدة في كردستان قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وكان الشيخ #الجربا يشغل القائد العام لقوات الصناديد، أحد "مكونات قوات سوريا الديمقراطية" التي يهيمن عليها الأكراد.

وفاة شيخ مشايخ الشمر #حميدي_الدهام

كان صديقاً للكورد في روج افا وباشور

أن لله وان اليه راجعون ...🥀 pic.twitter.com/CRKbuqe1un — Nobar Yassin (@YassinNobar) November 10, 2022

وكان قد انتخب حاكما لمنطقة الجزيرة السورية ذاتية الحكم في شمال شرق البلاد عام 2014,

وقد نعت "الإدارة الذاتية الكردية" في شمال شرق سوريا "وفاة الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة وشيخ مشايخ الشمر الشيخ حميدي دهام الهادي".

وعلى غراره، يقود نجله قوة منضوية ضمن "قوات سوريا الديمقراطية".

ولقبيلة شمَّر العربية العريقة التي تعود اصولها الى نجد، امتدادات على جانبي الحدود بين سوريا والعراق، إضافة إلى تواجدها الكبير في دول الخليج العربي والاردن ودول اخرى.