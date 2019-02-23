تسريب صورة مثيرة للأسد خلال زيارة بوتين إلى حميميم

الأسد

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم العسكرية غربي سوريا، نهاية العام 2017.

وأظهرت الصورة بوتين خلال حديثه إلى العساكر، فيما يقف الأسد خلفه إلى جانب عدد من الضباط، بطريقة اعتبرها ناشطون "مهينة ومذلة له".

وقال ناشطون إن المثير ليس الصورة فقط، إنما توقيت نشرها، وتسريبها، الذي يأتي بعد نحو 15 شهرا على الزيارة.

وفي تلك الزيارة، تداول ناشطون فيديو يظهر منع أحد الضباط الروس، الأسد، من اللحاق بفلاديمير بوتين.

وقال ناشطون إن تسريب هذه الصورة، ربما يأتي كتحذير روسي لسوريا من مغبة اتخاذ قرارات مصيرية دون موافقة موسكو.

وأوضح ناشطون أن روسيا لم تعد متمسكة بالأسد، وربما تصل إلى صيغة اتفاق مع دول الغرب، تجبر رأس النظام السوري على التنحي من منصبه.

عربي21