حواجز الاحتلال في الضفة تكلف الفلسطينيين عشرات الملايين

أظهرت دراسة بحثية أعدها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تقدر تكلفتها بحوالي 270 مليون دولار سنويًا.

ووفقا للدراسة التي حملت عنوان تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حـركة وتنقل المـواطنين الفـلسطينيين بين مدن وقرى الضفة الغربية أظهرت مدى خسائر استهلاك الوقود الإضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة، بتكلفة قدرها 135 مليون دولار أمريكي، ويؤدي استهلاكها إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 ألف طن سنويا وفق ما اورده موقع تلفزيون الغد الالكتروني

وتهدف الدراسة إلى تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيل على حـركة وتنقل المـواطنين الفـلسطينيين بين مدن وقرى الضفة الغربية من ناحية ومن ناحية أخرى بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى القدس الشرقية.

وشملت الدراسة رصد وتوثيق حركة تنقل ومرور المواطنين الفلسطينيين على 15 حاجزا عسكريا إسرائيليا رئيسيا بين مدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى 11 حاجزا (معبرا) تتحكم بمرور وحركة الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والأراضي المحتلة عام 1948.

استخدام تكنولوجيا (GPS)

ومن أجل رصد وتوثيق حركة التنقل على الحواجز العسكرية الإسرائيلية تم تركيب 70 جهاز تتبع وتحديد الموقع (GPS)على المركبات الفلسطينية (مركبات نقل عام، باصات، نقل تجاري، بالإضافة إلى مركبات خصوصية) وتم اختيار هذه المركبات بناء على خط سيرها وحركتها اليومية بين المدن الفلسطينية.

وكان كل جهاز تتبع يرصد مكان وزمان وسرعة المركبة كل 10 ثوان، الأمر الذي أتاح احتساب الوقت الذي تقضيه المركبة على الحاجز العسكري بدقة واستمر جمع البيانات مدة 6 أشهر من بداية يناير كانون الثاني إلى نهاية شهر يوليو تموز من العام 2018، خلال هذه الفترة تم جمع أكثر من 18 مليون قراءة من أجهزة التتبع، حيث استخدمت هذه البيانات في تحليل الوقت لاحقًا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا نظام تحديد الموقع (GPS) ومن أجل معرفة وحساب حجم المرور على هذه الحواجز قام فريق العمل الميداني بعملية العد المروري على هذه الحواجز، خلال أسبوع، حيث كان يتم تسجيل جميع المركبات التي تمر على هذه الحواجز خلال يوم واحد من الساعة 6 صباحًا و حتى الساعة 6 مساء.

ومن أجل معرفة الوقت الذي يقضيه العامل الفلسطيني على هذه الحواجز تم عمل وتصميم استبيان، فجرى أخذ عينة عشوائية (600 استبانة) وتوزيعها على 11 حاجزا يستخدمه العمال الفلسطينيون للوصول إلى أماكن عملهم في القدس الشرقية وداخل الخط الأخضر.

ساعات العمل ضائعة بسبب الحواجز

وباستخدام نتائج العد المروري وحساب حجم المرور الكلي (عدد السيارات) التي تمر من خلال هذه الحواجز، وباستخدام معطيات وبيانات أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي كانت تقيس وتحسب وقت التأخير لكل مركبة تمر على الحاجز، بالإضافة إلى احتساب ساعات الانتظار والتأخير للعمال الفلسطينيين على الحواجز الفاصلة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي المحتلة عام 1948 بلغ مجموع ساعات التأخير الناجمة عن هذه المعوقات حوالي 60 مليون ساعة سنوياً.

وبحسب معطيات القوى العاملة الفلسطينية (معدل أجر ساعة العمل) في الضفة الغربية والصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني (PCBS) للعام 2014 يبلغ إجمالي التكاليف السنوية لساعات التأخير حوالي 274 مليون دولار سنويًّا.

استهلاك وقود إضافي

وباستخدام بعض المعادلات البسيطة لاحتساب معدل استهلاك الوقود التي تقدر استهلاك السيارة التي تسير بسرعة منخفضة جدا لفترات طويلة (1 – 10كم /ساعة) وفق معاير معينة يبلغ حوالي 0.049 لتر / دقيقة و0.035 لتر / دقيقة لمحركات الديزل والبنزين، على التوالي يمكننا تقدر الاستهلاك الإضافي للوقود بحوالي 80 مليون لتر في السنة، تقدر تكاليفها 135 مليون دولار أمريكي.

ووفقاً أيضًا لبعض الدراسات التي تشير إلى أن استهلاك لتر واحد من الوقود يؤدي إلى انبعاث 2.4 كجم من ثاني أكسيد الكربون يمكن القول إن الاستهلاك الإضافي للوقود بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش يؤدي إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 ألف طن سنويا.