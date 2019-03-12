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حوالي 20 ألف عراقي قد يعودون من سوريا خلال أسابيع

حوالي 20 ألف عراقي قد يعودون من سوريا خلال أسابيع
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