حوت نافق يرعب المصريين بعد حادثة الغردقة

راج تسجيل مصور قام أحد النشطاء بتصويره في مصر تحدث فيه عن ظهور قرش بغاطس البحر المتوسط ضمن نطاق منطقة بورسعيد.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا وسط قلق ورعب بين المواطنين الذي تابعوا باهتمال بالغ حادة حادثة افتراس سمكة قرش في مياه منتجع الغردقة على ساحل البحر الأحمر سائحا روسيا في حادثة وثقتها تسجيلات فيديو مرعبة.

وقال مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد الدكتور حسين رشاد، أن الفيديو المتداول لحوت وليس لقرش، مؤكدا أنه متحلل ونافق منذ فترة.

وأكد مدير المحمية على بدء التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج الحوت من مياه البحر المتوسط، وذلك لمعرفة النوع والطبيعة البيئية أسباب نفوقه.

تمكن مساء الخميس، الماضي صيادون مصريون من الإمساك بسمكة قرش في مياه منتجع الغردقة على ساحل البحر الأحمر بعد وقت قصير من افتراسها سائحا روسيا في حادثة وثقتها تسجيلات فيديو مرعبة.

وقام علماء معهد علوم البحار والمصايد المصري بتحنيط سمكة القرش التي افترست السائح الروسي الاسبوع الماضي، وذلك تمهيدا لعرضها في متحف علوم مدينة الغردقة التي شهدت مياهها الهجوم المأساوي.

ونقل موقع القاهرة 24"عن رئيس المعهد عمرو زكريا حمودة قوله ان السمكة المحنطة سيتم عرضها في المتحف بعد الانتهاء من الاختبارات التي لا تزال جارية لتحديد الاسباب المحتملة للهجوم.