لحظة افتراس سمكة قرش سائحا روسيا في الغردقة (فيديو)

وثق تسجيل مصور تم تداوله الاربعاء، وقائع افتراس سمكة قرش ضخمة سائحا روسيا في مياه منتجع الغردقة المصري على ساحل البحر الاحمر.

وقالت وسائل اعلام وشهود الضحية وهو رجل في الرابعة والعشرين من العمر، كان ضمن مجموعة سياح تزور المنتجع، وقد سبح بعيدا عن الشاطئ عندما هاجمته سمكة القرش القاتلة.

ووقع الهجوم القاتل على عدة مراحل، حيث قامت سمكة القرش في البداية بغرس اسنانها في جسد الضحية الذي غاص للحظات تحت سطح الماء الذي اصطبغ بلون الدم قبل ان يظهر رأسه مجددا.

ويسمع الرجل في التسجيل وهو يصيح مستنجدا قبل ان تظهر السمكة مجددا وتدور حوله ثم تطبق فكيها حول جذعه وتسحبه من جديد تحت الماء.

ثم سكنت المياه ولم يظهر الرجل ولا السمكة بعدها.

مصرع سائح أجنبي بعد أن هاجمته سمكة القرش وهو يمارس السباحة في سواحل الغردقة في مصر .

فيديو pic.twitter.com/KMutuKuihr — MIX NEWS (@Various__news) June 8, 2023

ويشاهد في المقطع قارب صغير وهو يصل الى موقع الهجوم فيما بدا لانقاذ الرجل، لكنه كان وصل متاخرا وبعد انقضاء الامر.

وقالت مصادر ان جسم الرجل كان قد انشطر الى نصفين خلال الهجوم، حيث تمت استعادة احدهما في التهمت السمكة الاخر.

واكدت السفارة الروسية في بيان وقوع الهجوم المأساوي في منطقة دريم بيتش في الغردقة، والذي راح ضحيته مواطن روسي.

ودعت السفارة الرعايا الروس الى اليقظة والحذر أثناء التواجد في المياه التي شهدت حادثا مماثلا العام الماضي راح ضحيته سائحة نمساوية.