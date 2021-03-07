"خادشة للحياء".. القهوة بالرضاعة تتسبب بإغلاق مقهى في الكويت!

تم إغلاق المقهى الاحد بعد تلقي السلطات شكاوى بشأن ترويجه لفكرة غريبة من خلال تقديم القهوة بهذه الرضاعات، وهو ما يدخل ضمن أساليب "خدش الحياء العام".

أغلقت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أحد المقاهي بسبب تقديمه القهوة لزبائنه في ”مراضع“ الأطفال بعد توثيق ذلك بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قهوة الرضاعه Vs قهوة الابريق



نجاح هبة القهوة في رضاعة الاطفال #المميه قررت اسوي مشروع القهوة في الابريج



نسمع بالله راي الناس بقهوة الممية pic.twitter.com/pGvVz8Zepa — Dir Alwoqayan ⚖️ الوقيان (@kwkw707) March 7, 2021

وتم إغلاق المقهى الاحد بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى بشأن ترويج المقهى لفكرة غريبة من خلال تقديم القهوة بهذه الرضاعات، وهو ما يدخل ضمن أساليب خدش الحياء العام، وتشويه صورة الأنشطة التجارية ومخالف للوائح المعمول بها، بحسب تقارير لوسائل إعلام محلية.

وسبق أن وثقت حسابات إخبارية إقبال الزبائن على المقهى الذي لجأ إلى هذه الرضاعات، التي انتشرت في بعض المدن العربية والتي سرعان ما منعتها للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن مخالفتها للعادات والتقاليد.

أبلغني وكيل وزارة التجارة مشكورا أنه تم مخالفة وإغلاق المحل المشار إليه في التغريدة السابقة والشكر أيضا للجنود المجهولين ممن قاموا بالمتابعة والمخالفة pic.twitter.com/h4IItCULTv — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) March 7, 2021

وقوبل قرار الإغلاق بردود فعل متباينة من قبل النشطاء، بينهم من رحب بهذا القرار واستنكر هذه الظاهرة، وبينهم من تساءل عن المسوغ القانوني لهذا الإغلاق رغم رفضهم لفكرة المراضع.

وسبق أن وثقت حسابات إخبارية إقبال الزبائن على المقهى الذي لجأ إلى هذه الرضاعات، التي انتشرت في بعض المدن العربية والتي سرعان ما منعتها للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن مخالفتها للعادات والتقاليد.

حركه #المميه بايخه بياخه ماصارت.. بس شنو المسوغ القانوني لوزارة التجارة او البلدية للاغلاق؟ تكييف القانون ومواده المطاطيه على كيف المسؤول مو شيء مقبول ولا عادي @mociq8 @kuwmun pic.twitter.com/cfvYxqnjQA — محمد طلال السعيد (@mtalsaeed) March 7, 2021

وقوبل قرار الإغلاق بردود فعل متباينة من قبل النشطاء، بينهم من رحب بهذا القرار واستنكر هذه الظاهرة، وبينهم من تساءل عن المسوغ القانوني لهذا الإغلاق رغم رفضهم لفكرة المراضع.

وكانت السلطات في إمارة دبي طلبت من المقاهي الشهر الماضي بالتوقف عن تقديم المشروبات في زجاجات الأطفال وذلك بعدما أثار انتشار صورها الكثير من الجدل في الإمارات وعدة دول خليجية.

اقتصادية دبي تمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال للحد من انتشار كوفيد ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد. pic.twitter.com/uMC9Zvnxyj — اقتصادية دبي (@Dubai_DED) March 6, 2021

وقالت اقتصادية دبي في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" أن هذه الممارسة ضد "العادات المحلية"، كما أنها تنتهك الإجراءات الاحترازية المعمول بها ضد انتشار "كورونا".

وجاءت التوجيهات بعد أن وجدت السلطة أن الزائرين يجلبون زجاجات الأطفال إلى المقاهي لمل القهوة وغيرها من المشروبات في عدد من المقاهي والمطاعم.

واستدعى مفتشو اقتصاد دبي ممثلي المقاهي بعد نشر مقاطع فيديو وصور لهذه الممارسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت اقتصادية دبي في التغريدة: "استخدام زجاجات الأطفال لا يتعارض فقط مع الثقافة والتقاليد المحلية، ولكن سوء التعامل مع الزجاجات أثناء التعبئة يمكن أن يساهم في انتشار Covid-19".

