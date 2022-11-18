خادمة اثيوبية تنحر مهندسة اردنية وتطعن والدتها

قالت مصادر امنية اردنية ان عاملة منزل تتبع الجنسية الاثيوبية اقدمت على قتل فتاة واصابة والتدها في منطقة الدوار السابع في احدى ضواحي العاصمة عمان

وقالت المصادر الامنية الاردنية ان الضحية مهندسة بلغت 27 عاما وقد قامت الخادمة بنحرها فيما اصيبت والدتها بعدة طعنات

واعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في تصريح صحفي "ورد بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان صباح اليوم (الجمعة) ، بتعرض سيدة وابنتها الثلاثينية للطعن من قبل خادمة من جنسية إفريقية تعمل لديهم".

وقال العقيد السرطاوي انه تم اسعاف السيدة وابنتها الى المشفى وما لبثت الابنة أنْ فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وأُلقي القبض على الخادمة والتحقيق جارٍ معها تمهيداً لإحالتها للقضاء.