خارجية إيران: مستمرون بإرسال المحروقات للبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده ستستمر في إرسال المحروقات للبنان طالما استمر الطلب من قبل بيروت.

وأكد زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن ايران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها، وأن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أعلن في وقت سابق، أن سفينة محملة بالوقود ستنطلق من إيران باتجاه لبنان، وأكد أن سفينتين أخريين ستتبعها.

وقال نصرالله حينها إن السفينة الإيرانية و"منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها سنعتبرها أرضا لبنانية".