خارجية الكويت توضح موقفها من التطبيع مع إسرائيل

أوضحت وزارة الخارجية الكويتية موقفها من التطبيع مع إسرائيل، بعد الصورة الجماعية التي أظهرت وزراء عرب إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الجمعة، أن بلاده ترفض التطبيع مع إسرائيل، وأنھا ستكون آخر من يطبع معھا.



وقال "الجارالله"، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية: "واھم من يعتقد أن الصورة الجماعية في مؤتمر وارسو تعني تغييرا في موقف الكويت الراسخ والرافض للتطبيع".



وظهر الجارالله في الصف الأول في الصورة الجماعية للمشاركين في فعاليات مؤتمر بشأن إيران والشرق الأوسط، الذي عقد بالعاصمة البولندية وارسو، الأربعاء والخميس، وحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفضت فلسطين المشاركة فيه.

وأضاف الدبلوماسي الكويتي: "مخطئ من يختزل ھذا الموقف في صورة جماعية للمؤتمر".

وأوضح أن "التطبيع له صور وسبل عديدة، ليس بالضرورة أن يكون من ضمنھا صورة جماعية جاءت في مؤتمر دولي ومحفل شاركت فيه الكويت مع بقية أشقائھا في مجلس التعاون (الخليجي)".

وتابع بأن "مستوى تمثيل دول الخليج في المؤتمر كان أعلى من مستوى التمثيل الكويتي، وھو محفل كبقية المحافل الدولية العديدة والأخرى التي تشارك فيھا وتكون إسرائيل متواجدة في ھذا المحفل، سواء كان في إطار الأمم المتحدة أو مستويات أخرى عديدة".

وقال الجارالله، إن "المشاركة في المؤتمر جاءت بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وھما دولتان لدينا تحالف معھما".

واستطرد: "القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر تتعلق بقضايا تتصل بمستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ،الذي نحن جزء منه".

وأضاف: "لا يعقل أن تُبحث تلك القضايا ونحن بعيدون عنھا، التي من ضمنھا القضية الفلسطينية، وتطورات عملية السلام التي كانت مشاركتنا في المؤتمر من منطلق الحرص عليھا والدفاع عنھا وليس التفريط فيھا".