خارجية تركيا: محتجو جامعة "بوغازيتشي" تطاولوا على الكعبة

قالت وزارة الخارجية التركية، أنه تم الكشف عن محاولات تسلل وتحريض، خلال الأحداث التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" التركية.

وأشارت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن

الأشخاص المحرضين من خارج الجامعة التركية لهم ارتباط بمنظمة ارهابية

وعلقت في بيانها المنشور، على الاحتجاجات التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" التركية، حيث احتج الطلاب على قرار الرئيس أردوغان، مطلع العام الماضي، بتغيير رئيس الجامعة وتعيين البروفيسور مليح بولو، رئيسا جديدا للجامعة.

وقالت الخارجية التركية إنه "لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية"، مؤكدة أن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور التركي.

وشددت الخارجية التركية على أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون.

وأكدت الخارجية على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال التي وصفتها بـ"غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج".

Hundreds of police are on campus grounds! pic.twitter.com/sAHAkMbRyz — Resist Bogazici (@resistBU) February 1, 2021

وحذرت الخارجية في بيانها "الجهات التي تستخدم لغة التحريض وتشجع المجموعات التي تسلك الطرق غير المشروعة للقيام بالأعمال الاستفزازية وغير القانونية".

وذكرت الخارجية التركية "الجهات المحرضة"، وقالت: "لا تزال في الذاكرة صور العنف غير المتناسبة من قبل قوات الأمن في دول مسماة بالديمقراطية والمتقدمة ضد مدنيين ومواطنين أبرياء كانوا يعارضون السلطة الحاكمة في بلادهم"

واعتبرت الخارجية التركية أن

"الذين يتجاهلون الأحداث في الجامعة وتعامل تركيا مع هذه الأحداث في إطار القانون، ويقومون بإعطاء تركيا الدروس في الديمقراطية وسيادة القانون، ننصحهم بالنظر إلى المرآة".

وشددت الخارجية على أنه "لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية"، وأن تركيا أثبتت "بخطواتها الإصلاحية أنها تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية، وأنها عازمة على مواصلة كفاحها ضد الانتهاكات التي تمارسها المنظمات الإرهابية والدوائر المرتبطة بها".

وبحسب وكالة "الأناضول" تخللت الاحتجاجات في الجامعة التركية "تطاول عدد من الطلاب على الكعبة المشرفة، قبل عدة أيام باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين"، بحسب المصدر.

وأشارت الوكالة إلى أن