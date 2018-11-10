الاماراتي ضاحي خلفان: خاشقجي قد يكون على قيد الحياة

أثارت تغريدة ضاحي خلفان سخرية واسعة من قبل مغردين عبر "تويتر"

عاد نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، لإثارة الجدل بتصريحاته عن الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي.

خلفان الذي لم ينفك طيلة الأسابيع الماضية على تقديم روايات متناقضة حول قضية خاشقجي، قال إن الأخير ربما يكون على قيد الحياة.

وغرد: "طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا الـ DNA لخاشقجي، وعائلته لم تعمل عزاء على ما يبدو، قد يكون خاشقحي على قيد الحياة".

وأثارت تغريدة ضاحي خلفان سخرية واسعة من قبل مغردين عبر "تويتر".

وقال مغردون إن خلفان يحاول نفي جريمة اعترف القتلة بارتكابها، وحددوا أسماء المشاركين بها.



وتورط خلفان بـ"فضيحة كبرى" في قضية خاشقجي، إثر سقوطه في فخ نصبه الإعلامي الساخر المصري يوسف حسين، مقدم برنامج "جو شو"، الذي قام بتعديل عبر "الفوتوشوب" على صورة تظهر دخول خاشقجي إلى القنصلية، وبدت الصورة كأن الكاتب السعودي خارج من المبنى.

ليقوم لاحقا ضاحي خلفان بنشر الصورة على أنها دليل براءة للقنصلية السعودية، مع وضع علامة "إعجاب عليها"، وذلك في الأيام الأولى من القضية.