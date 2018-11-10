تركي الفيصل: السعودية لن تقبل بتحقيق دولي في قضية خاشقجي

اعتبر الفيصل أن المملكة السعودية تمتلك نظاما قضائيا "مدعاة للفخر"

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن بلاده “لن تقبل إطلاقا” بتحقيق دولي مستقل في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في كلمة له في معهد السلام الدولي في نيويورك، حيث اعتبر أن المملكة السعودية تمتلك نظاما قضائيا “مدعاة للفخر”.

وأعرب الفيصل عن أمله في أن تضع المملكة “كافة الحقائق على الطاولة” وتفي بتعهدها بالإجابة عن كافة الأسئلة بشأن مصير جثة خاشقجي.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي. (الأناضول)