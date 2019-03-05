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أعضاء في مجلس الشيوخ يتعهدون بالضغط على ترامب بشأن مقتل خاشقجي

أعضاء في مجلس الشيوخ يتعهدون بالضغط على ترامب بشأن مقتل خاشقجي
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