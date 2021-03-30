الجلاهمة رئيسا لبعثة البحرين الدبلوماسية لدى إسرائيل

كانت البحرين قد أعلنت عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، ومن ذلك الحين جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين والزيارات المتبادلة.

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية الثلاثاء إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد عين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

وكان الجلاهمة يتولى منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية وتولى كذلك منصب نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.

,رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بقرار البحرين افتتاح سفارة لها في مدينة تل أبيب، وتعيين أول سفير في إسرائيل.

وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن فريقا من البحرين سيصل إسرائيل في الأسابيع المقبلة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لافتتاح السفارة.

وقالت في تصريح مكتوب إن “وزير الخارجية غابي أشكنازي تحدث، الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، قبيل افتتاح السفارة البحرينية في إسرائيل، وتعيين أول سفير بحريني لدى إسرائيل”.

جلالة الملك المفدى يصدر مرسوم رقم (43) لسنة 2021 بتعيين رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيلhttps://t.co/2N0q8W0vvA pic.twitter.com/itySHouuiM — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) March 30, 2021

وأضافت “أطلع وزير الخارجية البحريني الوزير أشكنازي على قرار حكومة البحرين فتح سفارة في إسرائيل وطلب موافقة أشكنازي على تعيين خالد يوسف الجلاهمة في منصب سفير البحرين لدى إسرائيل”.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية أشكنازي “رحب بقرار حكومة البحرين وشكر وزير الخارجية البحريني على صداقته القوية، وكذلك على شجاعة وقيادة ملك البحرين”.

وقال أشكنازي “قرار الحكومة البحرينية بتعيين سفير لدى إسرائيل، هو خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاقية السلام بين البلدين”.

السفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة ما بين 2009 و2013.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن نظيرتها البحرينية أرسلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بطلب الموافقة على السفير المعين.

ولفتت إلى أن السفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة ما بين 2009 و2013. وقالت “وافق وزير الخارجية أشكنازي على تعيين السفير الجلاهمة”.

وكانت البحرين قد أعلنت عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، ومن ذلك الحين جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين والزيارات المتبادلة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بمن فيهم دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية لترامب من أجل احتواء طهران، عدو واشنطن والدولة العبرية اللدود.