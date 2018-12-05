خالد بن سلمان: اجبرنا الحوثيين على مباحثات السلام

خالد بن سلمان: عمليات التحالف أخضعت الحوثيين للحوار السلمي

أكد السفير السعودي بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، أن التحالف العربي في اليمن نجح في تحقيق العديد من الأهداف عبر العمليات العسكرية.

ونشر السفير تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إن من بين الأهداف التي تحققت هي إرغام الحوثيين على الجلوس إلى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية، وأبرزها القرار الأممي رقم 2216.

وأشار الدبلوماسي إلى أن التحالف العربي كان ولايزال ملتزما بالحل السياسي في اليمن رغم مماطلة الحوثيين.

وتابع خالد بن سلمان بالقول إنه يأمل أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد برعاية المبعوث الأممي نجاحا للوصول إلى سلام شامل يضمن لليمن أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وفق قرار مجلس الأمن 2216. ونشر بن سلمان التغريدات غداة شنه هجوما حادا على إيران وحزب الله والحوثيين.

وانتقد في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" الاثنين، قائلا "إن النظام الإيراني لم يكتف بسجله الدموي في المنطقة، بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".