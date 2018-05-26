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خالد بن سلمان يهاجم منتقدي مواقف الرياض من فلسطين

خالد بن سلمان يهاجم منتقدي مواقف الرياض من فلسطين
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